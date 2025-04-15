Türkiye 691 milyon 397 bin dolarlık halı sattı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2025 yılının ilk üç ayında, 178 ülke ve serbest bölgeye toplam 138 milyon 640 bin metrekare halı ihraç etti.

Türk halıcılar bu dış satım karşılığında 691 milyon 397 bin dolar gelir sağlarken, en fazla gelir 539 milyon 948 bin dolarla makine halılarından kazanıldı.

Makine halılarını 122 milyon 282 bin dolarla özel tasarıma sahip tufte halılar, 27 milyon 311 bin dolarla el halıları ve 1 milyon 857 bin dolarla kilim takip etti. El halısı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,2 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı, 192 milyon 401 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 93 milyon 478 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 53 milyon dolarla İngiltere onu takip etti.

2025'ten beklenti yüksek

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, halı ihracatçıları olarak 2025'ten beklentilerinin önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğunu söyledi.

Ticaret heyetlerinin uzak ülkelere yönelik çalışmalarının karşılığını almayı hedeflediğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Daha önce Hindistan, Avustralya, Malezya, Tanzanya, Kenya, Moritanya ve Senegal gibi ülkelere ticaret heyetleri düzenledik. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Finlandiya, İsveç ve Norveç'e yönelik heyet çalışmalarımızı planladık. Heyetlerimize katılan firmalardan sürekli olumlu geri bildirimler alıyoruz. İhracatçı firmalarımızı kısa sürede çok sayıda alıcı firmayla buluşturarak oldukça maliyet etkin çözümler sunuyoruz."

Kaplan, ürünleri uluslararası alanda daha fazla tanıtarak kaliteleriyle pazar payını artırmayı hedeflediklerini, geçen yıl 2,8 milyar dolar olan ihracatı bu yıl daha da yukarı taşımayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.