Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.09.2025 16:19

Türkiye 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını açıkladı.

Türkiye 6 akslı elektrikli lokomotif üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak. Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Dizel elektrikli versiyonu sınıfının en güçlüsü olacak"

Uraloğlu, bu lokomotifin, 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacağını belirterek tasarım hedeflerinin, 7,2 megavat güce ulaşmak olduğunu aktardı.

Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlanarak sınıfının en güçlüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000'de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü olacak."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu TÜRASAŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Doğal gaz son 10 yılda üretimi en fazla artan enerji kaynağı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Telefon dolandırıcılarının 650 yıla kadar hapsi istendi
17:01
TEKNOFEST'te savunma alanında imzalar atıldı
16:42
Hazine ve Maliye Bakanlığından "vergisiz döviz" iddialarına yalanlama
16:34
Bakan Fidan: Bölge ülkeleriyle ortak güvenlik konusunu masaya yatırmalıyız
16:46
Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacı Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilecek
16:16
Doğal gaz son 10 yılda üretimi en fazla artan enerji kaynağı oldu
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ