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Ekonomi
AA 21.06.2023 14:46

Türkiye, 2'nci ve 3'üncü nükleer santral için görüşmeleri sürdürüyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde sona yaklaşılırken, Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile, Trakya Bölgesi'nde yapılacak üçüncü nükleer santral için ise Çin ile görüşülüyor.

Türkiye, 2'nci ve 3'üncü nükleer santral için görüşmeleri sürdürüyor

Dünya genelinden birçok nükleer enerji firmasının yer aldığı 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başladı.

Fuarın açılış oturumunda konuşan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, ikinci nükleer santralin inşa edilmesi planlanan Sinop sahasında gerekli etütlerin tamamlandığını belirterek "Bu sahaya yönelik şu anda Güney Kore ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

"Dördüncü bir nükleer santrale yönelik saha araştırmalarımız devam ediyor"

Trakya bölgesinde yapılacak üçüncü nükleer santralle ilgili çalışmalara ilişkin de bilgi veren Sarı, "Ayrıca Trakya bölgesinde üçüncü bir santralin kurulumuna yönelik de Çin hükümetiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların yanı sıra ABD, İngiliz ve Fransız şirketleriyle SMR'lara (küçük modüler reaktör) yönelik yakın temas içindeyiz. Ek olarak dördüncü bir nükleer santrale yönelik saha araştırmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de birinci ünitede sona yaklaşıldı

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörün faaliyete geçme süresine ilişkin "Bu yıl bitmeden birinci ünitenin inşaat ve montaj işlerini tamamlamak üzere sahadaki çalışmalara devam etmektir. Birinci ünitede sona yaklaştığımızı net bir şekilde anlıyoruz, bununla birlikte diğer üç ünitenin de önünü açıyoruz." diye konuştu.

"Rosatom, Türkiye ile yeni iş birliği yollarını görüşmeye her zaman açıktır"

Dedusenko, Türkiye ile ortaklıklarına büyük değer verdiklerini ve bu ortaklığın gelişmesi için büyük bir potansiyel gördüklerine işaret ederek "Rosatom, Türkiye ile yeni iş birliği yollarını görüşmeye her zaman açıktır. Elbette bu, büyük kapasiteli NGS inşası için yeni projeleri de içerebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin önemli bir nükleer enerji ülkesi olacağına inanıyoruz"

Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi Türkiye Projesi Başkanı Wang Xiaohang ise Çin ve Türkiye'nin ortak çabasıyla Türk firmalarla enerji alanında geniş çaplı iş birlikleri yürüttükleri söyledi.

Türkiye'nin nükleer enerji alanında adımları hayranlıkla takip ettiklerini aktaran Wang, "Gelecek on yıllarda Türkiye'nin önemli bir nükleer enerji ülkesi olacağına inanıyoruz." dedi.

Ayrıca zirvede Türk sanayicisinin nükleer teknoloji alanında daha fazla yer almasını hedefleyen ve Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi ile Kore Nükleer Derneği 2021'de imzalanan iyi niyet anlaşması güncellendi.

İş dünyasından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan zirve yarın da devam edecek.

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