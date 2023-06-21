Parçalanarak satılmak istenen 3 tır gümrükte yakalandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk taşıyan araçları incelemeye aldı.

Yaklaşık 32 milyon lira değerinde

Yükü boş olarak gelen 3 tıra yönelik yapılan kontrollerde bu tırların parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Aynı amaçla Türkiye'ye getirilen 12 tırın daha olduğu belirlendi.

Tespit edilen tırların yaklaşık 32 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.