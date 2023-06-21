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Ekonomi
AA 21.06.2023 13:15

Parçalanarak satılmak istenen 3 tır gümrükte yakalandı

Gümrük muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'nda, parçalara ayrılarak satılması amacıyla Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 3 tır ele geçirildi.

Parçalanarak satılmak istenen 3 tır gümrükte yakalandı

 

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk taşıyan araçları incelemeye aldı.

Yaklaşık 32 milyon lira değerinde

Yükü boş olarak gelen 3 tıra yönelik yapılan kontrollerde bu tırların parçalara ayrılacağı ve bu parçaların yasa dışı olarak iç piyasaya sürüleceği tespit edildi. Aynı amaçla Türkiye'ye getirilen 12 tırın daha olduğu belirlendi.

Tespit edilen tırların yaklaşık 32 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

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Sınır Güvenliği Ticaret Bakanlığı
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