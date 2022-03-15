Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 2 aylık döneminde 337 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 1 milyon 663 bin 26 dolar gelir sağlandığını anlatan Gürdoğan, en fazla dış satımın Belçika'ya gerçekleştirildiğini belirtti. 566 bin 872 dolarlık hamsi satılan Belçika'yı, Fransa ve ABD takip etti.

İhracatını en fazla arttıran ülke İspanya

Söz konusu dönemde İspanya'nın, ihracatını en fazla artıran ülke olduğuna işaret eden Gürdoğan, yılın iki ayında geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İtalya, Kenya ve Suriye'ye de hamsi satıldığını dile getirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen 3,6 milyar dolarlık ihracat

Gürdoğan, 2021-2022 su ürünleri avlanma sezonunda hamsi rekoltesinin azlığı ve sezon başında fiyatların yüksek olması nedeniyle ihracatın düşük kaldığını ifade ederek, buna rağmen her yıl olduğu gibi hamsinin daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurguladı.