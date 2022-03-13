Su ürünleri, kanatlı et, yumurta, süt ve süt ürünleri ile balı 142 ülkeye ihraç eden su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, son 1 yılda 3 milyar 591 milyon dolar ihracat seviyesine ulaştı.

Böylece 2023 yılı için belirlenen 3,5 milyar dolar ihracat hedefi 2022 yılı şubat ayında aşılmış oldu.

2023 hedefini 2 yıl önce yakalayan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 2022 yılı sonu için 3,8 milyar dolar, 2023 yılı sonu için ise 4,2 milyar dolar yeni ihracat hedefi belirledi.

Irak ilk sırada yer aldı

Türkiye, 2021 yılında 142 ülkeye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihraç ederken, Irak 555 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Özellikle Türk somonu talebiyle öne çıkan Rusya, 2021 yılında yüzde 84’lük artışla 259 milyon dolarlık su ürünü ve hayvansal mamul talep etti. Sektörün geleneksel ihraç pazarlarından İtalya ise 164 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağına yerleşti.

Su ürünleri ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaştı

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün son 12 aylık ihracatı 3 milyar 590 milyon dolar olurken, su ürünleri sektörü 1 milyar 436 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı.

Su ürünleri sektörünü 1 milyar 312 milyon dolarlık ihracatla kanatlı et ve yumurta sektörü takip etti. Kanatlı et 926 milyon dolar ihracat yaparken, yumurta ihracatımız 386 milyon dolara yükseldi.

Çin’e aldığı ihracat vizesiyle morallenen süt ürünleri sektörü 486 milyon dolar ihracat performansı gösterdi. Bal sektörü Türkiye’ye 33 milyon dolar kazandırırken, diğer ürünlerin ihracatından 303 milyon dolar döviz elde edildi.