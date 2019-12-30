TürkAkım'ın açılışı 8 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından İstanbul'da yapılacak. Hattın denizden çıkış noktası olan Kırklareli Kıyıköy Terminalinde, tüm hazırlıklar tamam.

TürkAkım, Rus gazının Avrupa'ya açılan yeni kapısı. Ankara ile Moskova arasında 2016'da atılan imzaların ardından yapımına 2017 yılında başlandı. 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev projede sona gelindi. Tekirdağ Kıyıköy'deki terminal, gaz dağıtımı için hazır.

Enerjide ticaret merkezi olmayı hedefleyen Türkiye dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Rusya üzerinden gelen 2 hatla 31,5 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye ulaşacak.

Karadeniz üzerinden Anadolu'ya uzanan dev doğalgaz boru hattı, yeni yılda açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla 8 Ocak'ta ilk gaz akışı sağlanacak.

Rusya'nın Anapa kentinden başlayan projenin deniz ve kara etaplarının testleri yapıldı. TürkAkım, birbirine paralel 935 kilometrelik 2 boru hattından oluşuyor.

Projenin 164 kilometrelik kısmı, Karadeniz'in derinliklerinden geçiyor.

Denizden çıkış noktası ise Tekirdağ Kıyıköy. Hatlardan biri Türkiye’nin doğalgaz şebekesine bağlanacak.

Diğer hat ise Avrupa piyasalarına doğalgaz sağlayacak. Proje 7 milyar dolara mal oldu.

Kaynak: AA