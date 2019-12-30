Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başlıyor30 Aralık 2019 Pazartesi 14:29 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. Bu programın çağrısına ocak ayında çıkacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Bakan Varank, Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatacaklarını söyledi. Programın çağrısına ocak ayında çıkacaklarını dile getirdi.
Bakan Varank, daha önce yaptığı açıklamada, bu sene ilk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya başladıklarını anımsatmış, yaptıkları çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldıklarını, beklediklerinin ötesinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söylemişti.
Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." demişti.
Kaynak: AA