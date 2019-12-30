Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Bakan Varank, Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatacaklarını söyledi. Programın çağrısına ocak ayında çıkacaklarını dile getirdi.

Bakan Varank, daha önce yaptığı açıklamada, bu sene ilk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya başladıklarını anımsatmış, yaptıkları çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldıklarını, beklediklerinin ötesinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söylemişti.

Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." demişti.

Kaynak: AA