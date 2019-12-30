Takasbank’ın ilk blokzincir teknolojisi Dijital Varlık Transfer Platformu BİGA hizmete girdi.

Takasbank tarafından kurulan BİGA ile, dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altın, zaman kısıtlaması olmadan kişiden kişiye, transfer edilebilecek.

İşlem görecek her bir gram altının, Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak karşılığı olacak.

BİGA'ya 6 banka katıldı

BiGA ile Altın Transfer Sistemi arasında koordinasyon sağlanacak. Blokzincir ile ihraç, borç ödeme ve transfer yapılabilecek.

Sisteme ilk etapta Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın yanı sıra bazı özel bankalar da katıldı.

Kaynak: TRT Haber