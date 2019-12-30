Türkiye'nin finansal alandaki ilk blokzincir ağı kuruldu30 Aralık 2019 Pazartesi 15:54 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:58
Türkiye'nin finansal alanda ilk blokzincir ağı kuruldu. Dijital Varlık Transfer Platformu 6 banka ile birlikte hayata geçti. Bankalar, 7/24 altın bakiyelerini transfer edilebilecek.
Takasbank’ın ilk blokzincir teknolojisi Dijital Varlık Transfer Platformu BİGA hizmete girdi.
Takasbank tarafından kurulan BİGA ile, dayanağı fiziksel altın olan ve dijital bir varlığa çevrilebilen altın, zaman kısıtlaması olmadan kişiden kişiye, transfer edilebilecek.
İşlem görecek her bir gram altının, Borsa İstanbul kasalarında fiziksel olarak karşılığı olacak.
BİGA'ya 6 banka katıldı
BiGA ile Altın Transfer Sistemi arasında koordinasyon sağlanacak. Blokzincir ile ihraç, borç ödeme ve transfer yapılabilecek.
Sisteme ilk etapta Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın yanı sıra bazı özel bankalar da katıldı.
Kaynak: TRT Haber