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Türk Telekom, BTK'ya izin başvurusunda bulundu

Türk Telekom, OTAŞ'ın yüzde 55'lik paylarının, ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması sürecine ilişkin BTK'ye izin başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

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Türk Telekom, BTKya izin başvurusunda bulundu

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom), Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) yüzde 55'lik paylarının, ortak girişim şirketi aracılığıyla devralınması sürecine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) izin başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"OTAŞ'ın, şirketimiz Türk Telekom'da bulunan yüzde 55 oranındaki paylarının, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında bir kısım kredi veren bankalar tarafından şirketimize bildirimde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, Türk Telekom'un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.

Bu bağlamda, şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda BTK'ye izin başvurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AA

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