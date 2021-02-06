Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, su ürünleri ihracatının ocak ayında rekor kırdığını belirterek, "Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi. Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek oranda değer kazandı." dedi.

Bozan su ürünleri ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12 artarak 100 milyon 809 bin dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını aktaran Bozan, "Geçen yılın ocak ayında 90 milyon 298 bin dolar olan su ürünleri ihracatı, 2021'in ocak ayında 100 milyon 809 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Su ürünleri ihracatında ilk sırada 31 milyon 677 bin dolarla levrek yer alırken bunu, 25 milyon 469 bin dolarla çipura izledi.

Alabalık ve orkinos ihracatından ise ülkemize 10'ar milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı ise 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi. Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek oranda değer kazandı." bilgilerini verdi.

"İşlenmiş ve dondurulmuş ürünlerimize talep arttı"

Bozan, sadece Türk balık ihracatçılarının 2020 yılını küresel olumsuzluklara rağmen iyi değerlendirdiğini belirterek, özellikle restoran gibi mekanların kapanması sonucunda, halkın evde balık tüketimine yöneldiğini söyledi.

Böylece balık pişirme konusundaki bir çok önyargının azalarak sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını anlatan Bozan, "Küresel bazdaki sıkıntılı ortam, değerleri ön plana çıkararak balık tüketimini artırdı. İşlenmiş ve dondurulmuş ürünlerimize de ayrıca talep arttı. Diğer bir konu kültür balıkçılığına dair yanlış düşüncelerin azalması ve yetiştirilen balıkların içindeki zengin besin değerlerinin anlaşılmasıdır. Bu sayede sektörümüzün ihracat rakamları arttı." diye konuştu.

"Türk somonu tüm pazarlarda önemli bir yer edinecek"

Bozan, Türk su ürünleri sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, Mersin ve Aydın illerinde üretime açılmış yeni sahalarda izin süreçlerini tamamlayarak çipura levrek kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Bozan, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesinde çeşitli illerde açılan yeni üretim alanlarında da, son dönemin gözdesi Türk somonu üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu ürün hem sektör ihracatında yeni bir kalem olarak tüm pazarlarda önemli bir yer edinecek hem de ülkemizin ithal ettiği Norveç somonu diye bilinen balık için harcadığımız dövizin cebimizde kalmasını sağlayacak diye düşünüyoruz.

2021 yılında Türk somonu kapasitesini hızla arttırıp başta uzak doğu pazarları olmak üzere, daha geniş bir pazar yelpazesinde ihraç ederek toplam ihracat girdimizi yukarılara çıkaracağız. Yine yeni açılmış üretim sahaları olan Mersin, Aydın ve Adana’daki kapasitelerimizi tam kapasiteye çıkartarak rekabetçi maliyetlerle rakip ülkelerin pazarlarından daha fazla pay almaya çalışacağız."