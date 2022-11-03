Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 21,3 milyar dolar, dış ticaret hacmi yüzde 17,9 artışla 50 milyar 601 milyon dolar oldu. İthalat ise enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle bu dönemde 29,3 milyar doları buldu.

Ocak-ekim dönemi ihracatı ise yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolara, dış ticaret hacmi yüzde 28,5 yükselerek 510 milyar 3 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ithalat ise 300 milyar 553 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 21 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 156 milyon liraya çıktı. Bu kategoride ihracat şubatta 8 milyar 572 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 86 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 284 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 441 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 421 milyon lirayı, ithalat 17 milyar 590 milyon lirayı, dış ticaret hacmi de 26 milyar 11 milyon lirayı buldu. Mayısta bu kategorideki ihracat 7 milyar 442 milyon lira, ithalat 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira oldu.

Yılın ikinci yarısında Türk lirasıyla ticaret

Türk lirasıyla ihracat haziranda 9 milyar 936 milyon lirayı, ithalat 22 milyar 288 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de haziranda 32 milyar 224 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ihracat tutarı, temmuzda 7 milyar 945 milyon lira, ithalat 18 milyar 577 milyon lira, dış ticaret hacmi de 26 milyar 523 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat ağustosta 10 milyar 368 milyon lira, ithalat 23 milyar 822 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde 34 milyar 190 milyon lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihracat eylülde 16 milyar 26 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 28 milyar 66 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 44 milyar 92 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artarak 13 milyar 31 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 26 milyar 864 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 39 milyar 895 milyon lira olarak kaydedildi.

164 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

Söz konusu ihracat ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 artarak 98 milyar 45 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 199 milyar 105 milyon liraya ulaşırken dış ticaret hacmi de yüzde 109 artışla 297 milyar 150 milyon lira olarak kaydedildi.

Ekimde Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 894 olarak gerçekleşti. Eylülde ülke sayısı 170, ihracat yapan firma sayısı da 6 bin 907 olmuştu.