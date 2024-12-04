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Ekonomi
AA 04.12.2024 15:00

Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.

Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı.

Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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