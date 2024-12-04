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Ekonomi
AA 04.12.2024 14:23

Trafik sigortasında yeni dönem: Beklemeden hemen yaptırmak gerekiyor

Yapılan yeni düzenlemeyle 5 Aralık 2024 ve sonrasında satın alınan ikinci el araçlarda araç sahibinin trafik sigortasını beklemeden hemen yaptırması gerekiyor.

Trafik sigortasında yeni dönem: Beklemeden hemen yaptırmak gerekiyor
[Fotoğraf: Getty]

Enuygun Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, Karayolları Trafik Kanunu'na göre ikinci el araç satın alındığında araç sahibine trafik sigortasını yaptırması için 15 günlük bir süre verildiğini belirterek, aracı yeni alan kişinin 15 gün içinde trafik sigortası yaptırmasa da aracın eski sahibinin trafik sigortasından faydalanabildiğini anımsattı.

Özdoğan, "Bu süre içinde aracın yeni sahibinin bir kazaya karışması halinde eski sahibinin trafik sigortasına rücu edildiği için, eski sahibinin poliçesinde hasar dosyası oluşuyor ve hasarsızlık kademesi bozuluyordu. Anayasa Mahkemesi bu durumu Anayasa'ya aykırı bularak 15 günlük sürenin kaldırılmasını kararlaştırdı. Buna göre uygulama yarın itibarıyla başlayacak" dedi.

Özdoğan, "Yapılan yeni düzenlemeyle 5 Aralık 2024 ve sonrasında satın alınan ikinci el araçlarda araç sahibinin trafik sigortasını beklemeden hemen yaptırması gerekiyor. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ikinci el araçların sigorta yaptırma süresiyle ilgili 1 ay olma koşulunun devreye girme ihtimalinin de göz önünde bulundurularak bu durumun bir karışıklığa neden olmaması için bir düzenleme daha yapılacağını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

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