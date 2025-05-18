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Ekonomi
AA 18.05.2025 13:57

Türk hava taşımacılığının lojistik gücü Asya-Pasifik'te de görünür olacak

Bakan Uraloğlu, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünün Asya-Pasifik coğrafyasında da görünür olacağını belirterek, "Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk hava taşımacılığının lojistik gücü Asya-Pasifik'te de görünür olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Mayıs'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Pekin'de gerçekleştirilen müzakerelerin Türk sivil havacılığının Asya'da tarihi bir diplomatik ve sektörel başarıya imza atmasıyla sonuçlandığını bildiren Uraloğlu, "Çin ile imzalanan anlaşmayla yaklaşık 15 yıl aradan sonra sefer haklarında yapılan ilk artırım oldu. İki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkını 21 frekanstan 49 frekansa çıkardık. Çin gibi küresel öneme sahip bir pazarda, Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Ayrıca, Türk hava yolu şirketlerine Chengdu, Xian ve Urumçi şehirlerine uçuş başlatma hakkı da alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Sırada Endonezya ve Singapur var

Uraloğlu, yolcu taşımacılığına ek olarak hava kargo taşımacılığında Çinli taşıyıcıların seferlere başlamasının ardından haftalık 14 frekans olan kargo hakkının da 28 frekansa çıkarılacağına işaret ederek, bu artışın, Türk hava taşımacılığının lojistik gücünü Asya-Pasifik coğrafyasında görünür ve sürdürülebilir kılacağını vurguladı.

Kargo ve yolcu kapasitesindeki artışın, İstanbul Havalimanı'nı Doğu ile Batı arasında kilit bir küresel aktarma ve lojistik üssü haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye son dönemde Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile mutabakat zaptlarını imzaladı. Şimdi sırada Endonezya ve Singapur var. Türk taşıyıcıları, sadece uçuş yapmıyor, kıtalar arası bağ kuruyor. Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren aktör haline geliyoruz."

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Havacılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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