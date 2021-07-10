Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 75 milyar 59 milyon 271 bin dolardan 104 milyar 982 milyon 69 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında Uzak Doğu ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,7 artışla 1 milyar 999 milyon 969 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkelere en fazla çelik, mücevher, kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi ve madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.

Uzak Doğu ülkelerine ocak-haziran döneminde yapılan ihracatta çelik ihracatının payı yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçti.

Uzak Doğu ülkelerine çelik ihracatında yüzde 116,5 artış

Söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkelerine yapılan çelik ihracatı yüzde 116,5 artarak 239 milyon 54 bin dolardan 517 milyon 641 bin dolara yükseldi. Uzak Doğu ülkelerine 2018'de 153 milyon 381 bin, 2019 'da 235 milyon 664 bin dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Çin'e yapılan ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,2 artarak 1 milyar 151 milyon 519 bin dolardan 1 milyar 683 milyon 265 bin dolara yükseldi.

​​​​​​​Uzak Doğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 2 oldu. Türkiye, söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Çin'e yaptı.

Çin'e en fazla ihracat yılın ilk yarısında İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Çin'e dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 387 milyon 670 bin dolardan 477 milyon 480 bin dolara yükseldi.