Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
EPDK'ya TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
[Fotoğraf: AA]
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsünce verilen "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni aldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, TSE, işverenlerin salgını etkili bir şekilde yönetmeleri ve salgın konusunda iş yerinde farkındalığı artırmak amacıyla bir kılavuz yayınlamış, kılavuzdaki şartları yerine getiren kuruluşlara söz konusu belgeyi vereceğini duyurmuştu.
Bu kapsamda, belirlenen kriterleri karşılayan, hizmet binasında gerekli önlemleri alarak bütün personelinin farkındalığını artıran EPDK, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında TSE tarafından verilen "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.
Etiketler: EPDK Koronavirüs
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