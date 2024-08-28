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Ekonomi
AA 28.08.2024 13:18

Türk çayından 15 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye'nin ocak-temmuz dönemindeki çay ihracatı 14 milyon 887 bin 221 dolara ulaştı. En fazla dış satım 5 milyon 248 bin 461 dolarla Belçika'ya yapıldı.

Türk çayından 15 milyon dolar gelir elde edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ülkeden 7 ayda 114 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 3 bin 126 tonluk ihracattan 14 milyon 887 bin 221 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Kalyoncu, en fazla dış satımın 5 milyon 248 bin 461 dolarla Belçika'ya yapıldığını ifade etti.

Kalyoncu, Belçika'yı 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 125 bin 902 dolarla Almanya'nın takip ettiğini aktararak, Türk çayı ihracatının her geçen gün daha ön plana çıktığını kaydetti.

24 ülkenin sofrasında Rize çayı

Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Kalyoncu, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldı" dedi.

Kalyoncu, Türk çayı ihracatının yüzde 47'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini belirterek, "Rize'den de yılın 7 ayında Belçika başta olmak üzere 24 ülkeye bin 983 ton çay ihraç edilerek 6 milyon 940 bin 999 dolar kazanç sağlandı" diye konuştu.

Çay ihracatından beklentinin yüksek olduğunu aktaran Saffet Kalyoncu, bu kapsamda yılın çok daha güzel ihracat rakamlarıyla tamamlanacağına inandıklarını kaydetti.

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