Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.11.2025 15:09

Türk boğazlarından 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710 ve Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 olmak üzere Türk boğazlarından yılın 9 ayında 62 bin 736 geminin geçtiğini ifade etti.

Türk boğazlarından 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yılın 9 ayında boğazlardan geçen gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın 9 ayında boğazlarımızdan 62 bin 736 gemi geçti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu gemilerin 21 bin 235'inin genel kargo,11 bin 437'sinin de dökme yük gemisi olduğunu söyledi.

Konteyner gemisi sayısının da 9 ayda 7 bin 959'a ulaştığını aktaran Uraloğlu, boğazlardan bu dönemde 1 milyar 181,8 milyon gros tonluk geminin geçtiğini ifade etti.

Gemiler en çok Kocaeli'ye uğradı

Uraloğlu, ocak-eylül döneminde Türk limanlarına uğrayan gemilere ilişkin de bilgi vererek "Bu dönemde 16 bin 770'i Türk, 30 bin 854'ü yabancı bayraklı olmak üzere 47 bin 631 gemi limanlarımıza uğradı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin en fazla uğradığı liman Kocaeli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu liman başkanlığına 9 ayda 1967 Türk, 4 bin 946 yabancı bayraklı geminin uğradığı belirterek, Kocaeli'yi, Türk bayraklı gemiler açısından 1374 ile Çeşme, 1331 ile Aliağa ve 1231 ile Ambarlı limanlarının takip ettiğini söyledi.

Yabancı bayrakta ise Kocaeli'nin ardından 3 bin 332 gemiyle Aliağa, 2 bin 654 gemiyle İskenderun ve 2 bin 430 gemiyle Mersin limanlarının geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Veriler de ortaya koydu ki ülkemiz, dünya deniz ticaretinin merkezi konumundaki yerini her gün güçlendiriyor. Limanlarımızda 10 ayda elleçlenen yük miktarı da 457 milyon tona, konteyner sayısı 11,7 milyon TEU'ya ulaştı. Limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı 1278'e ulaşırken yolcu sayısı 2 milyonu aşarak rekor kırdı. Bunlar gösteriyor ki Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor ve bunu daha da ileriye taşıyor."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Çanakkale Gemi İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 735 bin liraya geriledi
16:44
ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu
16:35
Bakan Işıkhan: İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 14,02'ye yükselttik
16:07
Şehit pilot Hasan Bahar İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
16:17
Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis yoğun bakıma alındı
15:52
Yurt genelinde bu hafta yağışsız geçecek
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da çok sayıda araç ve evi ateşe verdi
FOTO FOKUS
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
Drift atan sürücü, kendini uyaranları işte böyle ezmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ