Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün arttığını belirtti.

İlk sefer 29 Mayıs’ta

Turhan, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

‘Turistik Doğu Ekspresi’nin 120 kişi kapasiteli olacağını dile getiren Turhan, tamamı yataklı vagondan oluşacak trenin, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacağını söyledi.

Kaynak: AA