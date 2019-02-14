Türkiye'nin lider sanayi kuruluşu Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), 2018 son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, 2018 yılında üretim faaliyetlerini güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikaları ile destekleyen şirketin, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını geçen yıla göre ortalama yüzde 5,9 artırarak Türkiye'nin artan akaryakıt ihtiyacını karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde tam kapasite üretim gerçekleştiren Tüpraş'ın yurt içi satış miktarı 6,1 milyon tona, toplam satış miktarının da 7,6 milyon tona ulaştığı aktarılan açıklamada, şirketin, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarının bir önceki yıla göre ortalama yüzde 5,9 artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Tüpraş'ın 2018 yılı dördüncü çeyrek satış hasılatında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki ortalama yüzde 10 artış ve kurdaki ortalama yüzde 45'lik yükselişin de etkisiyle 24,8 milyar lira olduğu, yılın tamamında 88,5 milyar lira düzeyinde gerçekleştiği bilgisi verilerek, "2018 yılında toplam 199 milyon dolar yatırım harcaması yapan şirketin, özelleştirme sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlar ise 6 milyar doları rafinajda olmak üzere toplamda 6,5 milyar doları aştı." ifadeleri kullanıldı.

"İhtiyacın karşılanmasındaki sorumluluğumuzu yerine getirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Tüpraş'ın üretim faaliyetlerini, güçlü bilançosu ve etkin finansal risk yönetimi politikalarıyla desteklediğini vurguladı.

"EPDK rakamlarına göre 2018 yılının ilk 11 ayında ülkemizde dizel tüketimi yüzde 4,2, jet yakıtı tüketimi ise yüzde 9,0 arttı. Bu yüksek talep artışı döneminde Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğumuzu başarıyla yerine getirdik." diyen Yelmenoğlu, şunları kaydetti:

"Artan arz endişelerine bağlı olarak ekim ayına 84,7 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatı, ham petrol üretim artışları ve küresel ekonomiye ilişkin artan kaygılara bağlı olarak yüzde 41 düşüş kaydederek yılı 50,2 dolar/varil seviyesinde tamamladı. 2018 yılının ortalama ham petrol fiyatı 71 dolar/varil oldu. Bu yüksek belirsizlikler altında risk politikalarını başarıyla uygulayan şirketimizde, önümüzdeki dönemde de etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançonun devamlılığı esas olacaktır."

Yelmenoğlu, Tüpraş'ın, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve Türkiye için katma değer oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA