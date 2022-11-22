Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi kasımda arttı
[Fotograf: AA]
Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,6 artışla 76,6'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; Ekim ayında 76,2 olan endeks, Kasım ayında 76,6 oldu.
Etiketler: TÜİK
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