Tüketici güven endeksi arttı21 Kasım 2019 Perşembe 10:15 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 10:16
Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak, 59,9 oldu.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasımda yüzde 5,2 arttı. Ekim ayında 57 olan endeks, kasım ayında 59,9'a yükseldi.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 79,3 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında yüzde 6,1 oranında artarak 79,3 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise ekim ayında 73,4 iken, kasım ayında yüzde 6,9 oranında artarak 78,5 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 58,8 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 58,8 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi de ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında yüzde 0,5 oranında artarak 23 oldu.
Kaynak: TRT Haber