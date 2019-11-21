Ekonomi

Tüketici güven endeksi arttı

21 Kasım 2019 Perşembe 10:15 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 10:16

Tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak, 59,9 oldu.