TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin yapısal birtakım sorunlarla ilgili komisyona yaklaşık 2 bine yakın imzalı 360 vatandaş dilekçesinin ulaştığını, ayrıca söz konusu dilekçelerin yanı sıra bazı milletvekillerinin de konuyla ilgili başvurusunun olduğunu söyledi.

Mihrimah Belma Satır, daha sonra konuya ilişkin araştırma yapan uzmanlara söz verdi. Komisyona sunumda bulunan uzmanlarca, kendilerine maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin 360 dilekçenin ulaştığı, yapılan araştırmalar ışığında geniş ve kapsamlı sorunların yaşandığı belirtildi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Satır, söz konusu sorunların araştırılmasına yönelik önergeyi oylama sundu. Kabul edilen önerge doğrultusunda maketten satışı yapılan gayrimenkullerde yaşanan sorunların araştırılması yönünde alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Komisyon çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulunun Satır, "Komisyonumuzun yaşanan bu sorunlara çözüm bulmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Dilekçe Komisyonuna yapılan bazı başvurularla ilgili Başkanlık Divanınca verilen kararlara yönelik itirazlar ele alındı.

Kaynak: AA