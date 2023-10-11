Tüketici dostu yayınlar TRT'ye iki ödül getirdi

26. Geleneksel Tüketici Ödülleri, TOBB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Ödül almaya hak kazananlara ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Programda 6 kategoride ödüller sahiplerine verildi. Törende bir ödül de TRT Haber'e geldi.

TRT Haber Ekonomi Müdürü Arslan, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması adına kamuoyunu bilgilendirici yayınları dolayısıyla ödüle layık görüldü. Arslan ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

TRT Erzurum Radyosu da "Doğu'nun Sesi Tüketici Hakları" isimli program nedeniyle ödüle layık görüldü. Ödülü TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar aldı.

"Ürünlerde güvensizlik oranı yüzde 1,7'ye geriledi"

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkin çalışmalarla ürünlerde güvensizlik oranının 2022 sonunda yüzde 1,7'ye gerilediğini söyledi.

Bolat, tüketicileri sağlıklı ve güvenli ürünlerle buluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

En nemli faaliyetlerinden birinin, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak olduğunu vurgulayan Bolat, geniş kapsamlı saha denetimleri yaptıklarını, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti.

"Müsamaha etmeyeceğiz"

Haksız fiyat artışlarıyla mücadele vurgusu yapan Bolat, "Vatandaşların refahının korunması, ekonominin zarar görmesinin engellenmesi adına haksız ve fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetleri başta olmak üzere tüketici mevzuatına aykırı faaliyetler yürüten kişi ve kurumlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsamaha etmeyeceğiz" dedi.

"Bilinçli tüketim fiyatlara da etki etme gücüne sahiptir"

Bilinçli tüketimin önemine de dikkati çeken Bolat, "Bilinçli tüketim, sahip olduğu satın alma gücü ve tercih hakkı sayesinde piyasada alışverişe de fiyatlara da etki etme gücüne sahiptir" diye konuştu.