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Ekonomi
AA 23.09.2024 09:20

TÜBİTAK 393 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak.

TÜBİTAK 393 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.

Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.

Son tarih 14 Ekim

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlanacak.

Başvurular için son tarih 14 Ekim olarak belirlendi.

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