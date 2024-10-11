Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.10.2024 16:17

TSE 161 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

TSE 161 personel alacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, idari hizmet sözleşmeli istihdam edilecek 161 personel, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 21-31 Ekim döneminde başvuru yapabilecek.

Adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre en yüksek puanı alandan başlamak üzere yapılacak sıralamayla sözlü sınava girmeye hak kazananlar belirlenecek.

Söz konusu adaylar 18 Kasım'da Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

Yapılacak sınavı kazanacak 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi TSE'de çalışmaya başlayacak.

ETİKETLER
İstihdam TSE
Sıradaki Haber
Türkiye ile Sırbistan arasında enerji iş birliğinde imzalar atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
09:13
AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor
08:32
7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
08:25
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
06:50
TBB'den dijital dolandırıcılığa karşı uyarı
06:44
Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
FOTO FOKUS
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ