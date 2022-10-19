Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trugo şarj istasyonları 81 ilde kullanıcılarla buluşacak
Trugo tarafından üretilen 600'den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı, Türkiye genelindeki 400 Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak.
Trugo, Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz deneyim sunmak üzere stratejik iş birliğine imza attı.
İş birliği kapsamıdna 600'den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı, 81 ildeki 400 Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak.
Shell ile Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz deneyim sunmak üzere stratejik iş birliğine imza atıyoruz.— Trugo (@TruGoCharging) October 19, 2022
İş birliği kapsamında 600’den fazla yüksek performanslı #Trugo şarj cihazı 81 ildeki 400 #Shell noktasında kullanıcılarla buluşacak.#SmartCharging pic.twitter.com/nucUuMdzZM
Etiketler: TOGG
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