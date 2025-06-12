Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.06.2025 23:16

Trüf mantarı Türkiye ekonomisine bir yılda 650 milyon lira katkı sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Trüf mantarı Türkiye ekonomisine bir yılda 650 milyon lira katkı sağladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Yeşil vatanın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.

"5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması eğitimi verildi"

Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

ETİKETLER
Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, otomobil tarifelerini artırabileceğinin sinyalini verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıkıyor
00:32
Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:15
LGS için geri sayım başladı
00:02
Kamuda toplu sözleşme için işveren ilk zam teklifini bugün verecek
00:41
BM Genel Kurulu'nda "Gazze" tasarısı kabul edildi
00:04
ABD'de gözaltına alınan Senatör Padilla: Bu yönetimi sorumlu tutacağız
Gazze’deki Filistinlilerden “Mağrib Direniş Konvoyu”na teşekkür mesajı
Gazze’deki Filistinlilerden “Mağrib Direniş Konvoyu”na teşekkür mesajı
FOTO FOKUS
ABD'de senatöre yaka paça gözaltı
ABD'de senatöre yaka paça gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ