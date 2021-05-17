Trakya Kalkınma Ajansı ile Edirne, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odalarının iş birliğinde oluşturulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, bölgede ihracat potansiyeli olan firmaları belirledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

"Bölgesel kalkınma için model projeler geliştiriyoruz. Trakya'da kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile hiç ihracat yapmamış ya da pazarını büyütmek isteyen firmalara destek oluyoruz. Beraber çalıştığımız 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon dolar artırdık."