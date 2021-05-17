Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çarşamba günü öğlenden itibaren tatil olduğu geçen hafta, yurt dışında artan enflasyonist kaygılarla döviz ve emtia piyasalarında da hareketlilik arttı.

Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda dolar/TL üzerinde artan yukarı yönlü baskının etkisiyle gram altın, geçen haftayı yüzde 3,3 yükselişle 501,2 liradan kapattı.

Altın, 498 lira seviyesinden işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3.296 liradan satılıyor

Cuma gününü 1.843,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün 1.855,5 dolarla yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 1.852,9 dolardan alıcı buluyor.

Analistler süreci değerlendirdi

Analistler, artan enflasyonist endişelerin, beklentileri karşılamayan veriler ve desteklerin süreceğine dair yapılan açıklamalarla kısmen de olsa giderildiğini söyleyerek, emtia fiyatlarındaki oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bugün ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin de gündemin odağında bulunduğuna uzmanlar dikkat çekti.

Teknik açıdan ons altında 1.850 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği aşağı yönlü hareketlerde ise 1.835 doların destek konumunda bulunduğu ifade edildi.