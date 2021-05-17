Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çarşamba günü öğlenden itibaren tatil olduğu geçen hafta, yurt dışında artan enflasyonist kaygılarla döviz ve emtia piyasalarında da oynaklık arttı. Söz konusu gelişmelerle uluslararası piyasalarda dolar/TL üzerinde artan yukarı yönlü baskının etkisiyle altının gram fiyatı, geçen haftayı yüzde 3,3 yükselişle 501,2 liradan kapattı.

Bugün de 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, kurdaki düşüş öncülüğünde kazançlarını geri verirken saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 498,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.296 liradan satılıyor.

Cuma gününü 1.843,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün 1.855,5 dolarla yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,5 artışla 1.852,9 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan enflasyonist endişelerin, beklentileri karşılamayan veriler ve desteklerin süreceğine dair yapılan açıklamalarla kısmen de olsa giderildiğini belirterek, emtia fiyatlarındaki oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini bildirdi.

Bugün ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.850 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.875 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.835 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 498 lira 50 kuruşken satışı ise 498 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 800 lira satış fiyatı 805 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.855,31 dolar

Satış: 1.855,50 dolar

Gram

Alış: 498,50 lira

Satış: 498,80 lira

Çeyrek

Alış: 800,57 lira

Satış: 805,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.241,00 lira

Satış: 3.296,00 lira