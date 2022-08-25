Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 13,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, kamyonette yüzde 62,4, otomobilde yüzde 26,0, kamyonda yüzde 9,7 artarken minibüste yüzde 46,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 38,8, traktörde yüzde 37,0, motosiklette yüzde 25,7 ve otobüste yüzde 11,7 azaldı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 23,1, motosiklette yüzde 19,4, kamyonda yüzde 11,1, traktörde yüzde 6,4 artarken minibüste yüzde 63,9, otomobilde yüzde 13,7, kamyonette yüzde 12,7 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 920 bin 661 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 322 bin 501 adet otomobilin yüzde 41,1'i beyaz, yüzde 27,6'sı gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 7,6'sı kırmızı, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 2,8'i turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,6'sı kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklidir.