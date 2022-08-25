Aylarca süren diplomatik gerilimlerden sonra, Cezayir ve Fransa şimdi yeni bir başlangıç ​​arıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Macron'un ziyareti, Cezayir'in kanlı bağımsızlık savaşının yakın dönemde yarattığı gerilim döneminden sonra geldi.

Cezayir, bunun üzerine geçen yılın sonlarında Paris büyükelçisini geri çağırdı.

Ancak her iki ülke de o zamandan beri ilişkilerini sıfırlama isteklerinin sinyallerini verdi.

Elysee Sarayı, "Başkan Macron bu ziyareti ile geleceği yönlendirmek için bir seçim yaptı… ve ilişkinin yeniden başlatılması için temel oluşturdu. Bakanlar, iş dünyası liderleri ve spor şahsiyetlerinden oluşan 90 kişilik bir heyet ile seyahat ediyor" dedi.

Bolluk dönemi sona erdi uyarısı yapmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulunmuştu.

Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğine işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığını belirtti.

Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek "pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devri"nin sona erdiğine, hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekmişti.