Myanmar'da İngiltere'nin eski Güneydoğu Asya büyükelçisi olan şimdi ise Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) kuruluşunu yöneten Vicky Bowman ve Burmalı bir sanatçı ve eski bir siyasi mahkum olan kocası Htein Lin'in gözaltına alındığı duyuruldu.

Bowman ve eşinin neyle suçlandıkları veya ne kadar süreyle gözaltında tutulacakları bilinmiyor. Myanmar'daki cuntanın sözcüsü aramalara cevap vermedi.

İngiliz Büyükelçiliği sözcüsü, "Myanmar'da bir İngiliz kadının tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Yerel makamlarla temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Bowman, 2002-2006 yılları arasında Myanmar'ın büyükelçisi olarak görev yaptı ve ülkede otuz yılı aşkın bir deneyime sahip.