Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Hollanda'daki sığınma merkezinde 3 aylık bebeğin ölümü araştırılıyor
[Fotograf: AA]
Hollanda'daki yetkililer, ülkenin sığınmacılar için ana kabul merkezinde üç aylık bir bebeğin ölümünü araştırıyor.
Bebeğin çarşamba sabahı kuzeydoğudaki Ter Apel köyünde "acil barınak olarak hizmet veren bir spor salonunda" öldüğü açıklandı.
Ülkenin Sağlık ve Gençlik Bakım Müfettişliği yaptığı açıklamada, yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin kurtarılamadığı söylendi.
Bebeğin adı, cinsiyeti veya uyruğu kamuya açıklanmadı.
Müfettişlik, "bebeğin ölümünde rol oynamış olabilecek tüm olası hususları araştıracağını" söyledi.
Bu, daha önce tıbbi bakımın sağlanıp sağlanmadığının, merkezdeki mevcut bakımın ve oradaki yaşam koşullarının incelenmesini içerecek.
Etiketler: Hollanda
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