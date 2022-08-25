Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, enkaz bölgesinde çekilen fotoğraflar nedeniyle tazminat talebinde bulunmuştu.

Jüri, NBA süperstarı Kobe Bryant’ın eşine, Ocak 2020′deki helikopter kazasının ilk müdahale ekipleri tarafından çekilen ve halkla paylaşılan fotoğrafların sızdırılması nedeniyle 16 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

[Kobe Bryant ve eşi Vanessa Bryant (Fotoğraf: Reuters)]

Mahremiyeti ihlal ve ihmal nedeniyle tazminat talebinde bulunan Byrant’ın 16 milyon dolar tazminat almasına karar verildi.

Aynı kazada eşini ve çocuğunu kaybeden Chris Chester ise 15 milyon dolar tazminat alacak.

Kararı oybirliğiyle geri veren dokuz jüri üyesi, Vanessa Bryant ve avukatlarının, milletvekilleri ve itfaiyecilerin Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızları Gianna’nın cesetlerinin fotoğraflarını çekip paylaşmalarının mahremiyetini ihlal ettiği ve duygusal sıkıntısını getirdiği konusunda hemfikir oldu.

Mahkemeye kızı Natalia ile katılan Bryant, kararın ardından avukatlarına sarıldı ve ağlamaya devam etti.