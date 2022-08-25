Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.