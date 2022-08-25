Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
[Fotograf: AA]
Güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,3, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,5 arttı.
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