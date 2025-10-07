Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.10.2025 16:09

Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı

Trabzon'dan ocak-eylül döneminde 53 bin 455 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 473 milyon 116 bin dolar gelir sağlandı.

Trabzon'un 9 aylık fındık ihracatı 473 milyon doları aştı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yurt dışına yılın 9 ayında 188 bin ton fındık satıldığını ifade etti.

İhracattan 1 milyar 610 milyon 926 bin dolar gelir elde edildiğini belirten Cirav, söz konusu dönemde Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya başta olmak üzere 120 ülkeye dış satım yapıldığını aktardı.

Cirav, Trabzon'dan ise yılın 9 ayında 53 bin 455 ton karşılığı 473 milyon 116 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini belirtti.

Fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirten Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 30'luk kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Cirav, fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 1677 ton karşılığı 17 milyon 568 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.

ETİKETLER
Fındık İhracat Trabzon
Sıradaki Haber
Togg, dört tekerlekten çekişli yeni 4More serisini siparişe açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Aliyev, TDT ülkelerinin Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat yapmasını önerdi
17:40
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TDT bünyesinde "Siber Güvenlik Konseyi"nin kurulmasını önerdi
17:20
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu yolcu rekoru kırdı
17:15
Bakan Işıkhan: Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36'ya kadar yükseldi
17:22
Limanlarda 9 ayda 409,6 milyon ton yük elleçlendi
17:05
Ankara'da kaçak avcılara 580 bin lira ceza kesildi
Topkapı Sarayı'nın tarihi saat koleksiyonu ilk kez ziyaretçilerini ağırlayacak
Topkapı Sarayı'nın tarihi saat koleksiyonu ilk kez ziyaretçilerini ağırlayacak
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ