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Ekonomi
AA 14.11.2023 15:22

Trabzon'da hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında havaların soğumasıyla balık çeşitleri arttı. Balıkçılar, geçen yıl hamsinin çok olmadığını belirterek bu yıl vatandaşların hamsiye ilgisinin daha çok olduğunu söyledi. Hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon'da hamsinin kilosu 50 liradan satılıyor

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

Balık fiyatlarının bu yıl uygun olduğunu ifade eden balıkçı Gökmen Aydın, "İstavritin kilogramı 60, mezgitin 50, levrek ve çipuranın 175, somonun 150, alabalığın 125, tirsinin 75 liradan satılıyor. Bu fiyatlar normaldir. Havalar soğudukça balık daha da artar, vatandaş da bu sene balığa doyar" dedi.

"Vatandaş bu yıl hamsiye daha fazla ilgi gösteriyor"

Turgay Özsandıkçı ise 55 senedir balıkçılık yaptığını aktararak, "Şu havalarla birlikte hamsi yeniden kıyılara çıkmaya başladı. Bu denizin hamsisi, balığı bitmez. Avcılıkta kanunlara uyarsak daha iyi olur, vatandaş hamsi yer, balık yer. Palamut bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Bu sene yok ama bir dahaki sene bakarsın olur." diye konuştu.

Özsandıkçı, geçen yıl fazla olmadığı için vatandaşın bu yıl hamsiye daha fazla ilgi gösterdiğini de kaydetti.

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Trabzon Balıkçılık
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