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Ekonomi
AA 14.11.2023 13:20

Borsa günün ilk yarısını yatay kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 7.566,12 puana indi.

Borsa günün ilk yarısını yatay kapattı

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,18 puan azalışla 7.566,12 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,45 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile orman kağıt basım oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

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