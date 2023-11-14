Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.11.2023 11:10

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi

Spor endeksi, geçen ay yüzde 8,9 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 27,7 yükselişle tamamlayan Trendyol Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe Futbol AŞ yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da grubunda lider olan Fenerbahçe böylece yatırımcısını da sevindirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri ise geçen ay yüzde 15,3 kazandırdı.

Süper Lig'de zirve ortağı olan Galatasaray, borsada geçen ay iyi bir performans sergiledi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ de ekim ayında borsada yüzde 1,6 arttı.

Eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise geçen ay borsada yüzde 17,9 kaybettirdi.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı yıl başına göre 7 katının üzerine çıktı

Spor kulüplerinin hisseleri, geçen yılın sonuna göre sert yükselişler kaydetti. Gerçekleştirilen etkili transferler ve yapılan sponsorluk anlaşmaları bu yükselişlerde etkili oldu.

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, ekimde 44,30 liraya yükselerek 7 katını aştı. Beşiktaş, böylede borsada yıl sonuna göre yüzde 645,8 artış kaydetti.

Yıl başından bu yana yatırımcısına Galatasaray yüzde 103,5, Fenerbahçe yüzde 78,6, Trabzonspor yüzde 12,4 kazandırdı.

Piyasa değeri en büyük kulüp Fenerbahçe

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.

Fenerbahçe, ekim ayını 12 milyar 887 milyon 196 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 10 milyar 632 milyon lirayla Beşiktaş, 9 milyar 450 milyon lirayla Galatasaray, 3 milyar 90 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul Fenerbahçe
Sıradaki Haber
İnek sütü miktarı eylülde yıllık bazda yüzde 4,6 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Ekimde sıcaklık farkı 37,8 derece oldu
12:26
Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü: Nükleer enerjiye muazzam bir dönüş var
12:14
Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
12:10
Gazze'de soykırım yapan İsrail 'sınırsız' desteği ABD'den aldı
12:02
Siber saldırılar en büyük 10 riskten biri oldu
12:07
İsrail askerleri bir Filistinliyi sosyal medyada canlı yayın sırasında darbederek gözaltına aldı
"Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlandı
"Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda 1900 yıllık çocuk ayak izlerine rastlandı
FOTO FOKUS
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu
"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" izleyici ile buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ