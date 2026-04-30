TPAO'dan Şanlıurfa'daki bir saha için petrol işletme ruhsatı başvurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/M42-a1,a2,a3 pafta nolu sahada keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak M42-a2-1 paftasında petrol işletme ruhsatı alma başvurusunda bulundu.

Ayrıca TPAO, Kilis'te sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3796 hak sıra nolu petrol işletme ruhsat sahasına 864 hektarlık sahanın ilavesi için müracaat etti.

Öte yandan TPAO'nun, Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta nolu petrol arama ruhsatının, mücbir sebep kapsamında uzatılan süresinin sona ereceği 4 Temmuz'dan itibaren, iki yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği ilan edildi.