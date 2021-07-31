Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
TPAO Siirt'te petrol arayacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Siirt'te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
Etiketler: Petrol Arama
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