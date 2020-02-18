KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif ayrıca gazilere ikinci maaş bağlanmasını, doğal afetlerde doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesini, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınmasını, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeriyor.

Gazilere ikinci maaş

Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla, talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

Asgari ücret desteği

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınacak.

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz bedelleri 1 yıl ertelenebilecek

Teklife göre, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesi ile dağıtım, tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edecekleri gecikme zammının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Yenilenebilir enerji ile ilgili düzenleme

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemelerin tek kanun metninde yer almasını sağlamak ve mükerrer düzenlemeleri ortadan kaldırmak için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da düzenlemeye gidiliyor.

Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı talep edebilecek ve bunlara yönelik olarak farklı tarifeler belirlenebilecek.

Tüfek ve tabancaların reklamı, tanıtımı yapılamayacak

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı yapılamayacak; kullanılmasını özendiren, teşvik eden kampanyalar düzenlenemeyecek. Buna aykırı hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından uygulanacak. İdari işleme konu ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezaları üç katına çıkarılacak.

Yaptırımlar şu şekilde:

Bir ulusal kanalda bu silahların ticari tanıtımı ve satışı yapılırsa o kanala 419 bin 126 lira, yerel televizyonsa bu 20 bin 953 lira, ulusal süreli yayınsa 209 bin 563 lira, yerel süreli yayınsa bu rakam 10 bin 476 lira, ulusal radyoysa 104 bin 781 lira, eğer yerel bir radyoda bu tanıtım ve reklam faaliyetler yapılıyorsa 10 bin 475 lira, internet mecralarında bunların yapılması durumunda ise 104 bin 781 lira idari para cezası verilecek.