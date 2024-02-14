Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.02.2024 11:19

Toplanan inek sütü miktarı 2023'te arttı

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 10 milyon 218 bin 997 ton oldu.

Toplanan inek sütü miktarı 2023'te arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2023'te 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, aralıkta yüzde 7,9 artarak 874 bin 193 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 arttı.

Söz konusu miktar, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 4,8 artarak 10 milyon 218 bin 997 tona ulaştı.

Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yoğurt üretimi yüzde 3,3, içme sütü üretimi yüzde 8,5, ayran üretimi yüzde 9,5, tereyağı üretimi yüzde 6,9 ve inek peyniri üretimi yüzde 8,8 yükseldi.

Geçen yılın ocak-aralık döneminde 2022'ye göre, tereyağı üretimi yüzde 9 azalırken, ayran üretimi yüzde 8,3, yoğurt üretimi yüzde 4,3, inek peyniri üretimi yüzde 9,7 ve içme sütü üretimi yüzde 1,5 artış gösterdi.

Kasım 2023'te 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi, aralık ayında yüzde 4,7 artarak 145 bin 648 ton olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Markette ambalajı kurtlanmış süt bulundu
12:21
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis: Sürücüler zor anlar yaşıyor
12:16
Battaniye üretim merkezi Uşak ihracat hedeflerine odaklandı
12:13
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tamamen yüz yüze eğitimi hedefliyor
12:08
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
12:13
Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
Yolu kapanan mezrada çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ