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Ekonomi
TRT Haber 14.02.2024 10:50

Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular yarın depremlerden etkilenen illerde başlıyor. Fonla, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
[Fotograf: AA]

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Genç çiftler, evlilik öncesi ve sonrası zorunlu eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere de destek verilecek. 

Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulan Fon ile aile müessesinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere destek sağlanması amaçlanıyor. Fona; petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından elde edilen gelirin yüzde 20'si aktarılacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda kamuoyu ile paylaşılacak.

Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuru şartlarını açıkladı

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında beş kişiden oluşacak. Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabii kaynaklar ile Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcıları görev alacak.

Pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, yarından itibaren alınacak. Fona başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılabilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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