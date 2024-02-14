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Ekonomi
TRT Haber 14.02.2024 10:23

Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi

Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik adımların atıldığı 2023 yılında, binlerce sözleşmeli kadroya geçirildi, EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında önemli adımlar atıldı.

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Çalışma hayatında milyonların beklediği düzenlemeler birer birer hayata geçti. Çalışanların ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı, önemli adımlar atıldı.

Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete tarihi zam yapıldı. Yüzde 54,6 artışla, net 8 bin 506 lira oldu. Aynı dönemde memur maaşları refah payındaki artışla birlikte yüzde 30 yükseldi. SSK ve Bağ-kur emeklileri yüzde 30 zam aldı. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

3600 ek gösterge düzenlemesi

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkarıldı. Tüm memurların göstergelerinde de 600 puan artışına gidildi. Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli çalışana kadro verildi.

EYT düzenlemesi

Binlerce kişinin beklediği EYT düzenlemesi hayata geçti. Düzenlemeden 2 milyon kişi yararlandı.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Geçici işçilerin çalışma süresi 11 ay 29 güne çıkarıldı.

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiye ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı. Giydirilmiş ortalama ücret 21 bin liraya çıktı. Böylece ek ödemelerle birlikte en düşük ücret yaklaşık yüzde 107 artmış oldu.

Asgari ücrete ara zam

Asgari ücrete geçen yıl temmuzda ara zam yapıldı. Yüzde 34 ek artış sağlandı. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen artış ve yüzde 17,55 zam verildi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekliler unutulmadı. Önemli adımlar bu yıl da atılmaya devam etti. Yüzde 49 artış yapılan asgari ücret, net 17 bin 2 lira oldu.

En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarıldı

Memur ve emeklisine yüzde 49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aylıklarına yapılan zam, memur emeklisinin zammıyla eşitlendi. Bakan Işıkhan, müjdeyi TRT Haber ekranlarından verdi.

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Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
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