Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 7,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 129,8 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 133,5 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, haziranda yıllık bazda yüzde 119,9 artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 16,8 artış gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet ciro endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 118,7 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 6,1 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 167 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 9,4 artış görüldü.