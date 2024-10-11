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Ekonomi
AA 11.10.2024 10:39

Toplam ciro endeksi ağustosta arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 yükseldi.

Toplam ciro endeksi ağustosta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 3,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 41,8 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 26,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 1 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 75, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi temmuz ayına göre yüzde 10,9 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 4,2 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 yükseldi.

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